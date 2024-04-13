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Yerel İstanbul'da orman yangını
Yerel

İstanbul'da orman yangını

Yeniakit Publisher
2024-04-13 09:10:00 -
İstanbul'da orman yangını

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Aydos ormanında yangın çıktı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Aydos ormanında yangın çıktı.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultanbeyli'de Aydos ormanında saat 18.30 sıralarında yangın çıktı.

Olayın 112’ye bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, orman muhafaza memuru ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yangın söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sosyal medyada çok sayıda vatandaş yangının bilerek çıkarıldığını iddia etti.
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