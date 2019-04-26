İstanbul'da operasyon... 5 albay, 7 yarbay, 14 binbaşı İstanbul'da Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FEÖ soruşturması kapsamında 210 muvazzaf askerin gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Gözaltı ve yakalama kararı verilenler arasında 5 albay, 7 yarbay, 14 binbaşı 33 yüzbaşı ve 102 astsubay bulunuyor.

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