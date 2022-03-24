İstanbul'da olaylı gece: Önce ağladı sonra kavga etti!

Olay, 04.30 sıralarında Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cihan Gül'ün kullandığı 34 DHL 455 plakalı lüks otomobil, Ortaköy'den Beşiktaş istikametine gittiği sırada Çırağan Sarayı önünde Berk Menteş'in kullandığı 34 EZR 566 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da kontrolden çıkarak duvara ve kaldırıma çarptı. Kazadan sonra Cihan Gül'ün kullandığı otomobil alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kazada ölen ya da yaralanan kimse olmazken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza sonrasında yanan otomobilin sürücüsü Cihan Gül, “Arabam yanıyor" diyerek ağladı. Ağlayan genci polis ekipleri ile arkadaşları sakinleştirdi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışma yaptığı sırada, hafif ticari araçtakilerle Cihan Gül arasında kavga çıktı. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Kullanılmaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.