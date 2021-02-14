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Eğitim İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Eğitim

İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

İstanbul kar tatili açıklaması son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım'da ara verildi. Alınan kararla 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesine karar verildi. Ancak İstanbul'daki etkili olan kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitim ertelendi. Peki, İstanbul'da okullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-14 21:45:00 -
İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

İstanbul’da etkili olan kar yağışı yüz yüze eğitime başlayacak okulların durumunu da etkiledi. Peki, İstanbul’da yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

İstanbul'da okullar tatil mi?  İstanbul yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, kentte güzel bir kış günü yaşandığını belirterek, "Özlemle beklediğimiz kar nihayet geldi. Dün akşam saatlerinden beri İstanbul’da başlayan kar yağışı şehrimizi beyaza bürüdü. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda; pazartesi ve salı günleri de yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğini vurgulayan Yerlikaya, yarından itibaren köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda, tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

Buna göre İstanbul’da Adalar, Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Pendik ve Silivri ilçelerinin hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlar gereğince ilk/orta ve imam hatip ortaokulu olmak üzere toplam 73 okulda 4 bin 961 öğrencinin 15 Şubat itibarıyla yüz yüze eğitime başlamasının kararlaştırıldığını anımsatan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Son aldığımız meteoroloji verilerine göre; hemşehrilerimizin ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için; resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat Çarşamba gününe kadar ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engellilerimiz, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri 24 saat görev başında olacak. Sizlerden, özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz."

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