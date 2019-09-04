0553 313 94 23

İstanbul'da öğrenci akbili nasıl alınır?

İstanbul kart çıkarmak için yapılması gerekenleri sizler için derledik. İlk kez kart çıkarttırıyor ya da öğrenci kartıyla ilgili sorun yaşıyorsanız, bu haber size yön verecektir. İstanbul'da öğrenci kartı nasıl çıkarılır? Öğrenci akbili nasıl çıkarılır? İşte detaylar...

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:50
İstanbul'da öğrenci akbili nasıl alınır?

İstanbul öğrenci kartı; Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu gereği Çıraklık Eğitim Kanunu kapsamında eğitim gören öğrenciler ile Temel Eğitim Kanunları ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören öğrenciler, Açık İlköğretim, Açık Lise, Kur'an Kursu öğrencilerinin alabileceği, indirimden yararlanabileceği karttır.

- Açık öğretim, ve Kur'an kursu öğrencilerinin öğrenci kartı alabilmeleri için; 20 yaşından gün almamaları ve sosyal güvenlik kurumlarından herhangi birinde, çalışan kaydının bulunmaması gerekir.

İstanbul'da öğrenci akbili nasıl alınır?

Öncelikle başvuru yapmanız gerekmektedir. Online ya da bireysel başvuru yapma imkanı bulabilirsiniz. 

- Online başvuruda; fotoğraf ve kişisel bilgilerinizi girdikten sonra, ödeme işlemini gerçekleştirin. İşlemler onaylandıktan sonra da PTT yolu ile kartınız elinize ulaşır.

- Bireysel başvuruyu ise; güncel vesikalık fotoğraf, kimlik ya da kimlik yerine geçebilecek bir belge ve gereken ücret ile gerçekleştirebilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:50
  1. İstanbul'da öğrenci akbili nasıl alınır?
  2. İstanbul'da öğrenci kartı nasıl alınır?
  3. İstanbul kart nasıl alınır?
  4. öğrenci akbili geçerlilik süresi
  5. öğrenci akbili nasıl çıkarılır 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul:”Çocuklar ailelerinin konuşması ile okula daha çabuk adapte olabilir”
    1. Psikolog Sevim Buzkan..
    2. Kocaispir: "Sporun ve sporcunun..
    3. Başkan İşeri’den Kahta 02 Spor’a destek
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımıza,..
    5. Şuhut Belediyesi parke taşı döşeme..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    7. Potada millilerin Çekya mesaisi
    8. İnönü 5. Geleneksel Halı Saha Futbol..
    9. İçişleri Bakanlığı Ağustos Ayı..
    10. İçişleri Bakanlığı Ağustos Ayı..
    11. Erdoğan: "Milli sınırlar içinde vatan..
    12. İtirafçı olan kadın avukata..
    13. Barışmak için gittiği fırında öldürüldü
    14. İstifa eden İYİ Parti'li isim konuştu:..
    15. Bilecik’in kurtuluş etkinliklerinde..
    16. Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam..
    17. Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı?..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra..
    19. Mardin şehidi Türkçe, Kürtçe ve Arapça..
    20. Tıbbi cihaz ve malzeme fiyatları..
    21. Çorum Belediye’si vektörel mücadeleye..
    22. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine..
    23. Erzincan Basket Spor Kulübü..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivas'ın..
    25. Diyarbakır’da Vatan Partisi üyeleri..
    26. İSPARK otoparklarını değnekçiler bastı!
    27. Polisten kaçan şüpheli, uyuşturucu..
    28. Başkan Kılınç’tan Zabıta Haftası mesajı
    29. Diyarbakır'da HDP'liler yol kapatma..
    30. İran yedi balıkçı gemisine el..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!