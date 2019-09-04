İstanbul öğrenci kartı; Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu gereği Çıraklık Eğitim Kanunu kapsamında eğitim gören öğrenciler ile Temel Eğitim Kanunları ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören öğrenciler, Açık İlköğretim, Açık Lise, Kur'an Kursu öğrencilerinin alabileceği, indirimden yararlanabileceği karttır.

- Açık öğretim, ve Kur'an kursu öğrencilerinin öğrenci kartı alabilmeleri için; 20 yaşından gün almamaları ve sosyal güvenlik kurumlarından herhangi birinde, çalışan kaydının bulunmaması gerekir.

İstanbul'da öğrenci akbili nasıl alınır?

Öncelikle başvuru yapmanız gerekmektedir. Online ya da bireysel başvuru yapma imkanı bulabilirsiniz.

- Online başvuruda; fotoğraf ve kişisel bilgilerinizi girdikten sonra, ödeme işlemini gerçekleştirin. İşlemler onaylandıktan sonra da PTT yolu ile kartınız elinize ulaşır.

- Bireysel başvuruyu ise; güncel vesikalık fotoğraf, kimlik ya da kimlik yerine geçebilecek bir belge ve gereken ücret ile gerçekleştirebilirsiniz.