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Yerel İstanbul trafiğinde motosikletle tehlikeli anlar!
Yerel

İstanbul trafiğinde motosikletle tehlikeli anlar!

İstanbul'un Fatih ilçesinde motosiklet sürücüsü yaptığı hareketle trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 19:32:00 - 2022-04-22 19:36:52

İstanbul Fatih’te motosikletin ön tekerleğini kaldırarak trafikte seyreden sürücü tehlike saçtı. Trafiği tehlikeye sokan o anları başka bir motosikletli sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Unkapanı Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletinin arka koltuğuna arkadaşını bindiren sürücü, Unkapanı Köprüsü’nde Aksaray istikametine giderken tek tekerlek gösterisi yaptı.

 

Tehlikeli anlar kayıt altına alındı

Metrelerce motosikletin önünü kaldırarak giden sürücüyü başka bir motosikletli arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Motosikletli gençlerin tehlike saçtığı o anlar sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

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