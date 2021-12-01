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Yaşam İstanbul’da lodostan kaç kişi vefat etti?
Yaşam

İstanbul’da lodostan kaç kişi vefat etti?

İstanbul fırtınada kaç kişi öldü? İstanbul’da 29 ve 30 Kasım tarihlerinde şiddetli fırtına etkili oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi… Yaşanan olumsuzluklar sebebiyle can kayıpları da yaşandı. Peki, İstanbul’da kaç kişi fırtınadan vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-12-01 09:20:00 -
İstanbul’da lodostan kaç kişi vefat etti?

İstanbul’da son yılların en şiddetli fırtınası yaşandı. Fırtına ne yazık ki can kayıplarına yol açtı. Peki, İstanbul’da yaşanan fırtınada kaç kişi vefat etti?

İstanbul’da lodostan kaç kişi vefat etti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile fırtınanın gerisinde bıraktığı acı tabloyu açıkladı. Bakan Koca, “MARMARA BÖLGESİNDE yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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