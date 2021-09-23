İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak gece etkisini artırdı.

Yağış, Anadolu Yakası'nda Çekmeköy ve Ümraniye'de, Avrupa Yakası'nda ise Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Esenyurt, Silivri, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde etkili oluyor.

Meteorolojiden yapılan uyarılarda, perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.