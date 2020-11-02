İstanbul'da kuraklık alarmı

İstanbul'un yanı sıra Türkiye, 2014'ten bu yana ciddi bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya.

Türkiye'de bu yıl sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Özellikle Ekim ayında beklenenin oldukça altında yağış alan İstanbul'da barajlardaki su seviyesi gün geçtikçe düşüyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bu yılki kuraklık tehlikesini iki nedene bağladı.

Dilek Çalışkan, ''Birincisi, Pasifik Okyanusu'nda güçlü bir La Lina var. İkincisi de Atlantik Okyanusu'nda pozitif NAO (Kuzey Atlantik Salınımı) var. Bu iki durum etkili olduğunda, her şey normal olsa dahi, Türkiye'de kuraklık olur'' bilgisini verdi.

''3 günlük yağışlar büyük etki etmez"

Marmara Bölgesi'nde yaklaşık 3 gündür etkili olan yağışların barajlara büyük oranda etki etmeyeceğini de belirten Çalışkan, ''Ortalamanın üzerinde bir yağış almamız lazım ki barajlar dolsun'' dedi.

Öte yandan Çalışkan, İstanbul'un yağış ortalaması hakkında da şöyle bilgi verdi:

''Kasım ayında İstanbul yaklaşık 11, aralıkta da 15 gün yağış alırken yine İstanbul'a, kasımda toplam 86 kg, aralıkta da 105 kg yağış düşüyor''

''Ayın 15'ine kadar sadece 3 gün yağış var"

İstanbul'daki barajlarda su seviyesi 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. 2 Kasım tarihi baz alındığında, İstanbul'daki baraj doluluk oranı 29,79.

Şu anki doluluk oranın oldukça düşük olduğunu belirten Çalışkan, ''İstanbul'da çarşamba, perşembe ve cuma günü yağış bekleniyor ancak sonrasında ayın 15'ine kadar herhangibi bir yağış beklentimiz yok. Kasım ayındaki yağış miktarımızın 15 günü geçmesi lazım ancak bu durumda pek mümkün değil gibi duruyor'' dedi.

Düzenli ve etkili yağışlara ihtiyacımız olduğunu belirten Çalışkan, ''Trakya ve Bolu tarafındaki dereler de İstanbul'un su ihtiyacına etki ediyor. Ancak o kısımlarda da bol yağış yok'' ifadelerini kullanarak ciddi oranda su tasarrufu yapılması gerektiğini söyledi.

''En büyük sorunlar susuzluktan gelmiş"

Çalışkan su tasarrufuna yönelik, ''Bulaşıklarımız artık elde yıkamayıp bulaşık makinesine atacağız. Çamaşırlarımızı da biriktirerek yıkacağız. Çünkü su bizim için her şey. Tarihe baktığımızda en büyük sorunlar göçler, veba, kıtlık, savaş... susuzluktan sonra gelmiş'' uyarısında bulundu.

Ekeceğin bitkinin bile önemi var

Ekilecek bitkilerin dahi önemli olduğunu söyleyen Çalışkan, kuraklığa dayanıklı bitkiler ekmiş olmamız gerektiğini ve bu konuda da bir tarım politikası oluşturulması gerektiğini söyledi.

Verilere göre İstanbul'da günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketiliyor.

Öte yandan İSKİ verilerine göre barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılının ilk dokuz ayında 439 milyon 851 bin metreküp su alındı.

Barajlardaki doluluk oranı, 2 kasım tarihi baz alındığında, 2011'de yüzde 59,29, 2012'de yüzde 48,82, 2013'te yüzde 43,61, 2014'te yüzde 35,17, 2015'te yüzde 69,13, 2016'da yüzde 37,82, 2017'de yüzde 55,52, 2018'de yüzde 49,98, 2019'da 41,92, 2020'de ise 29,79 oldu.