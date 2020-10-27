İstanbul'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları için anıt heykel yapıldı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına hazırlanan anıt heykelin açılışı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Uluslararası Lions Derneklerinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan yaşamını yitiren sağlık çalışanları için yaptırılan anıt heykel, Lions 118 E Federasyon Başkanı Sibel Güllü, Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit'in katılımıyla açıldı.

Türk Böbrek Vakfı Hizmet Hastanesi bahçesine yerleştirilen 3 metre yüksekliğindeki heykel, granit kaide üzerinde bulunmakta olup siyaha boyalı paslanmaz çelikten yapıldı.

Heykelde bir kalp formun içinde yüzü maskeli bir kadın ve bir erkek sağlık çalışanı figürü ile ortada tıp logosu bulunuyor.

Heykeltraş Ertuğ Atlı tarafından hazırlanan anıt heykelin açılış töreninde, sosyal medyada yayınlanmaya başlayan, söz ve müziği sanatçı TÜZZÜN'e ait olan "Gerçek Kahramanlar" şarkısı da tanıtıldı.



