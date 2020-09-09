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Aktüel İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında minibüsler denetlendi
Aktüel

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında minibüsler denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 07:56:10 -
İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında minibüsler denetlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında minibüslerde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda, şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların maske ile sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Denetimlerin sıklıkla yapılacağı belirtildi.

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