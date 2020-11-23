İstanbul’da koronadan kaç kişi öldü? İstanbul korona vefat sayısı kaç?

Koronavirüs son dakika haberleri. Koronavirüs günlük vaka sayısı 6 bini aşarken, vefat sayısı da 22 Kasım Pazar günlük korona tablosuna bakıldığında 139 oldu. Koronavirüs vaka sayısındaki korkutan artış nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalar başta olmak üzere bazı kısıtlamalar yeniden devreye sokuldu. Hükümetin koronavirüs salgını ile mücadeleyi her ortada baltalamak için salgından ölünleri dahi kirli siyasetine alet eden CHP’liler şimdi de İstanbul’daki koronadan vefat edenler üzerinden algı operasyonu yapmakta. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona ile mücadeleyi baltalamak isteyen isimlerden sadece biri.

Ekrem İmamoğlu, "Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul’daki vefat sayısı, 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Defin sayımız, 450’lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz" açıklaması yaptı.

İstanbul’da koronadan kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6017 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 139 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 358, toplam hasta sayısı ise 446 bin 622'ye yükseldi.