İstanbul'da korkutan fabrika yangını!

Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi Kanaat Sokak'ta bir plastik malzeme fabrikasının çatı katında yangın çıktı.

Atık malzemelerin alev alması sonucu çıkan yangına, Bayrampaşa, Fatih ve Şişli’den gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Fabrikada hasara yol açan yangının sebebi araştırılıyor.