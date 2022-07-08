İstanbul'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 208 kişi tutuklandı!
Ülke genelinde düzenlenen “Kökünü Kurutma Operasyonu” kapsamında İstanbul’da yapılan çalışmalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 208 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ülke genelinde düzenlenen “Kökünü Kurutma Operasyonu” kapsamında İstanbul’da yapılan çalışmalarda, 88 kilo 588 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 208 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ülke genelinde “Kökünü Kurutma Operasyonu” düzenlendi. Çalışmalar kapsamında İstanbul genelinde 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında bin 231 olaya müdahale edildi.
Uyuşturucu madde ele geçirildi
Operasyonlar sonucunda toplamda 88 kilo 588 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında bin 822 şüphelinin yakalanırken, bu şahıslardan 208’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.