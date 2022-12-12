İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük güncel, son hava durumu tahminleri

İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Bolu gibi birçok ilde kar yağışıyla ilgili yapılacak uyarılar merakla bekleniyor. Asıl soğuk havaların 10-15 arasında geleceğini ifade eden Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, 20'sinden sonra ise La nina kışının tam olarak etkisini artırmaya başlayacağını ifade etti. Ocak ayı ile birlikte yoğun ve etkili kar yağışının beklendiğini ifade eden Bozyurt, ''Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek.'' dedi.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE EDİRNE İLE İLGİLİ

SON HAVA TAHMİNLERİ

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), Ege’de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), Ege’de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Sivas dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

RİZE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

AĞRI °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı