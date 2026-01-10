İstanbul’da kar ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Megakentte gün boyunca etkisini sürdüren sağanak ve kuvvetli rüzgarın ardından, İstanbul’da kar yağışının ne zaman başlayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yapılan son değerlendirmeler, İstanbul’da yağış türünün kısa süre içinde değişebileceğine işaret ederken, özellikle pazartesi günü için dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Peki, kar ne zaman başlar?

İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kentte havanın gün boyunca parçalı ve çok bulutlu seyretmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışın etkili olacağı İstanbul’da, akşam saatlerine doğru yağışın yer yer gök gürültülü sağanağa dönüşmesi öngörülüyor. Aynı saatlerde güneybatıdan esen lodosun zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde etkisini artıracağı belirtiliyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kar yağışı İstanbul’da hangi gün başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’da pazar günü kuvvetli yağmur etkili olacak. Ancak pazartesiden itibaren hava sıcaklıklarında sert bir düşüş bekleniyor. 12 Ocak Pazartesi günüyle birlikte kent genelinde yağışın kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Gün içinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece aralığında seyretmesi, özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere birçok noktada kar yağışının görülme ihtimalini artırıyor.

İstanbul’da kar saat kaçta başlayacak?

Mevcut tahminlere göre kar yağışının pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle geceye doğru sıcaklıkların daha da düşmesiyle birlikte, kar yağışının kent genelinde daha belirgin hale gelebileceği değerlendiriliyor. Meteorolojik verilere göre hissedilen sıcaklıkların sıfırın altına inmesi, yağışın kalıcı olma ihtimalini güçlendiriyor.

Bu hafta hava nasıl olacak?

Salı günü İstanbul’da havanın çok bulutlu olması ve sıcaklıkların gece saatlerinde eksi derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Çarşamba günü yağmur yeniden etkili olurken, perşembe günü parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Uzmanlar, pazartesi ve salı günlerinin özellikle ulaşım ve günlük yaşam açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.