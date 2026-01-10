  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kumar bataklığı bir can daha aldı! Bu haram tezgahı ne zaman durdurulacak Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı! Venezuela kaosunda sürpriz arabulucu! Rodriguez’den Katar Emiri’ne tarihi teşekkür! 10 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 10 Ocak 1390: Teftâzân'in vefatı (Âlim) Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı Trump’tan dünyayı sarsan ültimatom: "Ya nazikçe ya sertçe, Grönland’ı onlara bırakmayacağız!" Trump’tan "Venezuela" hamlesi: "Musluğun başı artık bizde!" Arabistan sokaklarında Türkçe nidalar: Gönülleri fetheden şoför Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor
Yaşam İstanbul’da kar ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Yaşam

İstanbul’da kar ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul’da kar ne zaman, saat kaçta başlayacak?

İstanbul’da lodos ve sağanakla başlayan hava değişimi, sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte kar yağışı beklentisini arttı. Kent genelinde saat saat takip edilen hava durumu için gözler kritik tarihe çevrildi. Peki, İstanbul’da kar ne zaman yağacak?

Megakentte gün boyunca etkisini sürdüren sağanak ve kuvvetli rüzgarın ardından, İstanbul’da kar yağışının ne zaman başlayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yapılan son değerlendirmeler, İstanbul’da yağış türünün kısa süre içinde değişebileceğine işaret ederken, özellikle pazartesi günü için dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Peki, kar ne zaman başlar?

 

İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kentte havanın gün boyunca parçalı ve çok bulutlu seyretmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışın etkili olacağı İstanbul’da, akşam saatlerine doğru yağışın yer yer gök gürültülü sağanağa dönüşmesi öngörülüyor. Aynı saatlerde güneybatıdan esen lodosun zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde etkisini artıracağı belirtiliyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kar yağışı İstanbul’da hangi gün başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’da pazar günü kuvvetli yağmur etkili olacak. Ancak pazartesiden itibaren hava sıcaklıklarında sert bir düşüş bekleniyor. 12 Ocak Pazartesi günüyle birlikte kent genelinde yağışın kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Gün içinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece aralığında seyretmesi, özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere birçok noktada kar yağışının görülme ihtimalini artırıyor.

 

İstanbul’da kar saat kaçta başlayacak?

Mevcut tahminlere göre kar yağışının pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle geceye doğru sıcaklıkların daha da düşmesiyle birlikte, kar yağışının kent genelinde daha belirgin hale gelebileceği değerlendiriliyor. Meteorolojik verilere göre hissedilen sıcaklıkların sıfırın altına inmesi, yağışın kalıcı olma ihtimalini güçlendiriyor.

 

Bu hafta hava nasıl olacak?

Salı günü İstanbul’da havanın çok bulutlu olması ve sıcaklıkların gece saatlerinde eksi derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Çarşamba günü yağmur yeniden etkili olurken, perşembe günü parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Uzmanlar, pazartesi ve salı günlerinin özellikle ulaşım ve günlük yaşam açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Meteoroloji tarih veri: İstanbul'a kar geliyor!
Meteoroloji tarih veri: İstanbul'a kar geliyor!

Yerel

Meteoroloji tarih veri: İstanbul'a kar geliyor!

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Yaşam

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

İstanbul’da lodos! Dev dalgalar sahili dövdü, vapur seferleri aksadı!
İstanbul’da lodos! Dev dalgalar sahili dövdü, vapur seferleri aksadı!

Gündem

İstanbul’da lodos! Dev dalgalar sahili dövdü, vapur seferleri aksadı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı
Dünya

Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı

Halep’in kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı 100 unsurun saf değiştirdiğini iddiası ses getirdi. Ajans, kaynaklarına dayanara..
Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!
Gündem

Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!

İstanbul’da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ı kurtarmak için m..
İran’da iletişim tamamen kesildi! Gelişmeleri Trump açıkladı: Rejim kaçtı!
Dünya

İran’da iletişim tamamen kesildi! Gelişmeleri Trump açıkladı: Rejim kaçtı!

İran’da protestoların ülke geneline yayılmasıyla internet erişiminin tamamen kesilirken, ülkedeki gelişmeleri ABD Başkanı katıldığı televizy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23