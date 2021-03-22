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Yaşam İstanbul'da kar mı yağacak? İstanbul hava durumu
Yaşam

İstanbul'da kar mı yağacak? İstanbul hava durumu

İstanbul kar yağışı ne zaman? Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklamada çarşamba akşamından itibaren Marmara Bölgesi'nin Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini açıkladı. Peki, İstanbul'da kar yağar mı? İstanbul kar yağışı güncel | İstanbul'a kar yağar mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 12:51:00 -
İstanbul'da kar mı yağacak? İstanbul hava durumu

İstanbul bu yıl iki kez kar yağışının etkisi altında kaldı. Ocak ve şubat aylarında yağan kar, barajların dolmasında da etkili oldu. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklama ile İstanbullarına kar yağışına karşı uyardı. Peki, İstanbul’a ne zaman kar yağar?

İstanbul'da kar mı yağacak? İstanbul hava durumu

AKOM’dan yapılan açıklamada, “Pazartesi (bugün) il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 15 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Salı (Yarın) günü rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile birlikte sıcaklıkların 4-8 derece aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Çarşamba gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren (22:00) Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar, 1 dereceler civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor” denildi.

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