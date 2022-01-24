İstanbul'da kar etkisini arttırdı

İstanbul'da kar sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.

Yoğun kar nedeniyle Zeytinburnu, Cevizlibağ, Şirinevler, Bahçelievler'de trafikte yer yer yoğunluk oluştu.

İstanbul'un ana arterlerinde trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmazken bazı cadde ve sokaklarda kar birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarında oluşan kar birikintilerini temizlerken, bazı esnaf da iş yerlerinin önündeki karları kürekle temizledi.

Yoğun kar nedeniyle Sarıyer'de ara sokaklar ve kaldırımlar karla kaplandı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kağıthane'nin Seyrantepe ile Sanayi mahallelerinde bazı araçlar yolda kalırken Levent'te yolda kalan otobüsün yolcuları araçtan indi.

Yardıma giden ekipler de yolda kaldı

Bu arada gece saatlerinde de zaman zaman etkili olan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Pendik Esenyalı'da kar nedeniyle yolda kalan aracı kurtarmaya gelen itfaiye aracı da mahsur kaldı. Ekipler bu kez kendi araçlarını kurtarmak için seferber oldu.

Yenibosna Zafer Mahallesi'nde ilerlemekte güçlük çeken bir ambulans, görevlilerin lastiklere zincir takmasının ardından bulunduğu yerden çıkabildi.

Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi'nde bir ambulans, yokuş aşağı indiği sırada kayarak park halindeki bir araca çarptı.

Maltepe Fındıklı'da kar küreme aracı da etkili olan kar nedeniyle yolda kalarak ilerleyemedi.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde yoğun kardan olumsuz etkilenen sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıyer Katar Caddesi'nde bir minibüs yolda kaldı. Bir süre sonra araçtan inen yolcular minibüsü iterek bulunduğu yerden çıkmasını sağladı.

Beyoğlu Şişhane'de de bazı araçlar kar nedeniyle yolda kaldı.