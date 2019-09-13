0553 313 94 23

İstanbul’da kansere yol açan binlerce kaçak kol saati ve gözlük ele geçirildi

İstanbul Fatih’te üç ayrı iş hanına yapılan baskında kansere yol açan binlerce kaçak kol saati ve 248 adet gözlük ele geçirildi.

13 Eylül 2019 Cuma 10:14
İstanbul’da kansere yol açan binlerce kaçak kol saati ve gözlük ele geçirildi

İstanbul Fatih’te üç ayrı iş hanına yapılan baskında kansere yol açan binlerce kaçak kol saati ve 248 adet gözlük ele geçirildi. Baskınlarda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri alan istihbarat çalışmalarında, Kapalı Çarşı’daki iş yerinin shovroomunda sunduğu ve gelen müşterileri arka kısımdaki depoya götürerek taklit ve kaçak saat ile gözlük satan H.İ. adlı bir kişiyi ve çalışanlarını takibe aldı.


Yapılan takip ve izlemelerde Fatih Kapalı Çarşı’da 3 iş yeri ve 1 depoda kaçak ve taklit malların depolandığını belirleyen kaçakçılık polisi, 30 Ağustos tarihinde şebekeye ait iş yerleri ve depoya operasyon düzenlendi.


Eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli yakalanırken, iş yerleri ve depoda yapılan aramalarda piyasa değeri 600 bin lirayı bulan bin 813 adet çeşitli markalarda taklit kol saati ve 248 adet gözlük ele geçirildi.


Operasyonda yakalanan ve haklarında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılan 3 şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna fotoğraf sergisi
    1. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna..
    2. DeFacto’dan yeni koleksiyon
    3. Başkan yardımcısının aracına kesici..
    4. Katil Esed’in saldırıları göçü..
    5. Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan..
    6. Komünist lidere sosyal medya şoku!..
    7. Ormanları yakmaya çalışan teröristler..
    8. Dorian kasırgasının vurduğu..
    9. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı..
    10. Ödemeler dengesi (1)
    11. Altınordu Kulübü Başkanı Özkan'a "Will..
    12. Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı..
    13. Bakan Turhan’dan Vali Memiş’e ziyaret
    14. Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek..
    15. Vali ve milletvekilleri Bakanlarla..
    16. Doğuştan hasta olan çocuk böbrek nakli..
    17. (Düzeltme) Adana’da 80 yaşındaki..
    18. PKK bombacıları yakalandı!
    19. (Özel) Hamile kadına dehşeti yaşatan..
    20. Emlak Konut'tan, Florya ve Riva..
    21. Sigara içmek dişleri bitiriyor
    22. Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü..
    23. Borsa güne yükselişle başladı
    24. Gaziantep, Gastroantep kortejine akın..
    25. Annesini öldüren cani için dördüncü..
    26. Er meydanında bir ilk yaşanacak
    27. Bulvarların ve refüjlerin bakımları..
    28. Brezilya'da hastane yangını: 1 ölü
    29. Sanayi üretimi Temmuz’da azaldı
    30. Cari denge Temmuz’da 1 milyar 158..
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...