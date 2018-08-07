İstanbul'da kanlı soygun! Yaralılar var

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bakkal dükkanını soyan silahlı 4 kişi, kaçarken ateş açtı. Soyguncuların silahından çıkan kurşunla bakkal ağır yaralandı. Kurşunlar çevredeki bir kişi de isabet etti. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken polis, silahlı soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı