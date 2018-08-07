İstanbul'da kanlı soygun! Yaralılar var
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir bakkal dükkanı soyguna uğradı. Soyguncuların kaçarken ateş etmesi sonucu bakkal ve çevredeki bir kişiye yaralandı.07 Ağustos 2018 Salı 13:25
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bakkal dükkanını soyan silahlı 4 kişi, kaçarken ateş açtı. Soyguncuların silahından çıkan kurşunla bakkal ağır yaralandı. Kurşunlar çevredeki bir kişi de isabet etti. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken polis, silahlı soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı
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