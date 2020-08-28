  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
Aktüel

İstanbul'da kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 07:56:17 -
İstanbul'da kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

İSTABUL (AA) - TEM'de devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Beykoz Kavacık sapağında Ankara istikametine ilerleyen Ertuğrul Dertli (24) idaresindeki 16 AGB 347 plakalı eşya yüklü kamyonet, refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ertuğrul Dertli, Yasin Şener (21) ile Harun Şener (48) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Harun Şener'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Devrilen kamyonet vinçle alınıp çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Etrafa saçılan eşyalar ise ekipler tarafından toplandı.

Kaza nedeniyle TEM'de Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezil kitabın yazarı Musa Dinç üzerinden kirli operasyon! “Mahallenin kaşarı” Mine Kırıkkanat ‘sol’un sapkınlığını cemaatlere yıktı
Gündem

Rezil kitabın yazarı Musa Dinç üzerinden kirli operasyon! “Mahallenin kaşarı” Mine Kırıkkanat ‘sol’un sapkınlığını cemaatlere yıktı

İslam düşmanlığıyla bilinen kokuşmuş zihniyetinin en azılı savunucularından Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat, Musa Dinç tarafından yazıl..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile TOBB Eko..
Son ankette bomba sonuç! Oran yüzde 94'e dayandı
Gündem

Son ankette bomba sonuç! Oran yüzde 94'e dayandı

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedilmesi sonrası yapılan bir kamuoyu araştırmasında ankete katılanların yüzde 94'ü, Türkiye'ni..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı