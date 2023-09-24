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Yerel İstanbul’da kamyonet dehşeti
Yerel

İstanbul’da kamyonet dehşeti

Yeniakit Publisher
2023-09-24 13:26:00 -

Kağıthane’de dik yokuşta frenleri boşalan kamyonetin kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaldırımı aşarak duvarı ve korkulukları yıkan kamyonet ile çarptığı aracın devrilerek yan yattığı kazada, sürücü yaralı olarak kurtarılmıştı.

Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde geçtiğimiz 4 Temmuz Salı günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, öğle saatlerinde dik bir yokuştan inen Nur U. idaresindeki 34 YHS 68 plakalı kamyonetin frenleri boşalmıştı. Kontrolden çıkan araç, yokuşta park halindeki iki araca çarparak sürüklemişti. Bir türlü durmayan kamyonet, kaldırımdaki duvarı yıktıktan sonra demir korkulukları da kırarak devrilmişti. Sürüklediği araçlardan birini de deviren kamyonet yan yatarken, sürücü araç içerisinde sıkışmıştı. Kaldırımda yürüyen Hasan Odabaşı ise kamyonetin altından kalmaktan kıl payı kurtulmuştu.

Freni boşalan kamyonet dehşet saçmıştı

Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Çalışmalar sırasında polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de hazırda beklemişti. İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için kamyonetin diğer tarafına geçmişti.

Kamyonet halatlarla bağlanıp çekilmişti

Ancak şoför kapısının bina boşluğuna açılması nedeniyle sürücü çıkartılamayınca bu kez de kamyonet halatlarla bağlanmıştı. Halatlarla demir korkuluklara tutturulan kamyonet, vatandaşlar ve polis ekiplerinin yardımıyla doğrultulduktan sonra itfaiye ekipleri şoför kapısını açabilmişti. Ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sedyeye konulmuştu. Vatandaşlar tarafından ambulansla taşınan yaralı Nur U., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Araçlar kullanılamaz hale gelmişti

Kaza nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken, 3 araç ise kullanılamaz hale gelmişti. Araçlar vinç ve çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürülmüştü. Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği polisleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutmuştu.

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