İstanbul'da kalleşliğin resmi! Bunlar doktor değil militan

Üyelerinin sorunlarını dile getirmek yerine terör propagandası yapan ve her fırsatta hükümete karşı tavır alan Türk Tabipler Birliği'ne (TTB) bağlı doktor görünümlü militanlar büyük bir kalleşliğe imza attı.

Görevi başında şehit edilen Dr. Ekrem Karakaya’yı bahane eden militanlar, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 28 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin kapısına kilit vurdu.

9 günlük Kurban Bayramı öncesi hasta vatandaşların hayatını riske atan Esenyurt'taki kalleşliğe tepki yağdı.

Görseli sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci "Aile Sağlık Merkezlerinin kapısına kilit vurmak vandallıktır, suçtur..." dedi.

Vatandaşlarda doktor görünümlü militanların yaptığı kalleşliğe kayıtsız kalmadı.

Sağlık Bakanlığına çağrı yapan vatandaşlar "Bayram öncesi olacak iş mi? Bu devleti yok saymaktır. Hiçbir doktor insanları ölüme terk edemez. Bunlar militan. Sağlık Bakanlığı bu doktor görünümlü militanları daha fazla beslemesin" ifadelerini kullandı.