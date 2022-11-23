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Gündem İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu
Gündem

İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu

İstanbul'un Bağcılar ve Bahçelievler semtlerinde önceden belirlenen adreslerde, kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 03:38:00 -
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında, kaçak göçmenlerin barındırıldığı 'Şok evi' olarak bilinen adreslere operasyon gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 510 Sokak'ta bulunan binaya girmek üzere olan ekipler, 2 kaçak göçmenin daireden çıkarak uzaklaştığını fark etti. Ekipler, 2 yabancı uyruklu kişiyi bina içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Sınırdışı edilecekler

Yapılan operasyonda çok sayıda kaçak göçmen gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından göçmenlerin, sınır dışı edileceği bildirildi.

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