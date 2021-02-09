İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?
Koronavirüs aşısı şimdiye kadar kaç kişiye yapıldı? Tüm dünya gibi Türkiye'de koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Pek çok ülke gibi Türkiye'de de aşılama çalışmaları devam ediyor. Peki, şimdiye kadar kaç kişiye korona aşısı yapıldı. İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu? Ankara korona aşısı olanların sayısı? İl il koronavirüs aşısı olanların sayısı
Kaç kişi korona aşısı oldu? Uzmanlar koronavirüs salgının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerektiğini ifade ediyor. Ülkemizde 14 Ocak'tan itibaren aşılama çalışmaları başladı. Aşılar iki doz halinde 28 gün arayla uygulanıyor. 11 Şubat itibariyle ikinci doz aşılar uygulanmaya başlayacak. Peki, hangi ilde kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?
Sağlık Bakanlığı anlık aşı verilerini resmi web sayfasından canlı olarak yayımlıyor. Türkiye’de 9 Şubat 12.45 itibariyle 2.733.194 kişi aşılandı.
İstanbul: 459.187 kişi
Ankara 245.450 kişi
İzmir 182.023 kişi
Antalya 83.720 kişi
Bursa 94.454 kişi
Trabzon 36.994 kişi
Erzurum 19.544 kişi
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