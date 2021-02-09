Koronavirüs aşısı şimdiye kadar kaç kişiye yapıldı? Tüm dünya gibi Türkiye'de koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Pek çok ülke gibi Türkiye'de de aşılama çalışmaları devam ediyor. Peki, şimdiye kadar kaç kişiye korona aşısı yapıldı. İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu? Ankara korona aşısı olanların sayısı? İl il koronavirüs aşısı olanların sayısı