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Sağlık İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?
Sağlık

İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?

Koronavirüs aşısı şimdiye kadar kaç kişiye yapıldı? Tüm dünya gibi Türkiye'de koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Pek çok ülke gibi Türkiye'de de aşılama çalışmaları devam ediyor. Peki, şimdiye kadar kaç kişiye korona aşısı yapıldı. İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu? Ankara korona aşısı olanların sayısı? İl il koronavirüs aşısı olanların sayısı

Yeniakit Publisher
2021-02-09 12:55:00 -
İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?

Kaç kişi korona aşısı oldu? Uzmanlar koronavirüs salgının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerektiğini ifade ediyor. Ülkemizde 14 Ocak'tan itibaren aşılama çalışmaları başladı. Aşılar iki doz halinde 28 gün arayla uygulanıyor. 11 Şubat itibariyle ikinci doz aşılar uygulanmaya başlayacak. Peki, hangi ilde kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?

Sağlık Bakanlığı anlık aşı verilerini resmi web sayfasından canlı olarak yayımlıyor. Türkiye’de 9 Şubat 12.45 itibariyle 2.733.194 kişi aşılandı.

İstanbul:              459.187 kişi

Ankara                245.450 kişi

İzmir                    182.023 kişi

Antalya               83.720 kişi

Bursa                  94.454 kişi

Trabzon              36.994 kişi

Erzurum             19.544 kişi

İL İL AŞI OLANLARIN SAYISINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

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