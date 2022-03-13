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Gündem İstanbul'da kâbusu yaşattılar! Vatandaşlar otobüsü itti
Gündem

İstanbul'da kâbusu yaşattılar! Vatandaşlar otobüsü itti

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığı İstanbul'da yolda kalan belediye otobüsünü iten yolcular, ardından çalışan aracın peşinden koşturmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 01:58:00 -

Perşembe günü Sibirya üzerindne gelen, yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, İstanbul'a da kar fırtınası getirdi.

Günler öncesinden yapılan uyarıların ardından Aybar kar fırtınası İstanbul'da ulaşımı yer yer zora soktu.

Kar yağdı, İstanbul yine aynı

Yaklaşım 2 ay önce İstanbul'da kar nedeniyle yaşanan olumsuz durumlar, bu kadar uyarıya rağmen yine yaşandı.

Yolcular, yolda kalan otobüsü itti

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan belediye otobüsünü iten yolcular, ardından çalışan aracın peşinden koşturdu.

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