İstanbul'da kâbusu yaşattılar! Vatandaşlar otobüsü itti
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığı İstanbul'da yolda kalan belediye otobüsünü iten yolcular, ardından çalışan aracın peşinden koşturmak zorunda kaldı.
Perşembe günü Sibirya üzerindne gelen, yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, İstanbul'a da kar fırtınası getirdi.
Günler öncesinden yapılan uyarıların ardından Aybar kar fırtınası İstanbul'da ulaşımı yer yer zora soktu.
Kar yağdı, İstanbul yine aynı
Yaklaşım 2 ay önce İstanbul'da kar nedeniyle yaşanan olumsuz durumlar, bu kadar uyarıya rağmen yine yaşandı.
Yolcular, yolda kalan otobüsü itti
Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan belediye otobüsünü iten yolcular, ardından çalışan aracın peşinden koşturdu.