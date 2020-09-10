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Aktüel İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 denetimi yaptı
Aktüel

İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 denetimi yaptı

Ekipler, şehirler arası otobüslerde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:05:09 -
İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 denetimi yaptı

İSTANBUL (AA) - Jandarma ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüsler ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge üzerine, İstanbul Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş ve Motosikletli Asayiş ile Trafik Timlerinin katılımıyla D020 Karayolu İstanbul Havalimanı yolu Odayeri Kavşağı'nda denetim yapıldı.

Şehirler arası otobüsler ile toplu taşıma yapan araçlara yönelik uygulamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler kontrol edildi.

Araçlarda bilet satış kriterlerine ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını, maske kullanılıp kullanılmadığını denetleyen ekipler, koronavirüsün yayılımının önüne geçilebilmesi için belirlenen sınırın üzerinde yolcu alınmaması konusunda uyarılarda bulundu.

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