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Yerel İstanbul'da istinat duvarı çöktü: Bir ölü bir yaralı!
Yerel

İstanbul'da istinat duvarı çöktü: Bir ölü bir yaralı!

İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranın çöken istinat duvarının altında kalan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 09:17:00 -
İstanbul'da istinat duvarı çöktü: Bir ölü bir yaralı!

Olay, Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre bir restorana ait istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme esnasında orada bulunan 2 kişi duvarın altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duvarın altında kalan 2 kişi, itfaiye ekibi ve çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılardan Ürdünlü eski diplomat Ahmet Salim Subbed, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Bahaettin Shanableh’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İLKHA)

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