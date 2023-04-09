  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cesedi bulunmuştu! Gabonlu öğrenci soruşturmasında flaş gelişme

Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma! Tamı tamına 30 bin adet! Bütün dünya şaştı

İlham Aliyev'in ardından bir lider daha TOGG sahibi olacak!

Suudilerden petrol hamlesi: Asya'ya yakınlaşarak ABD'den uzaklaşıyor mu? Şaşırtan karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu müjdesi

Görenler çok şaşırdı! Oktay Kaynarca'dan Kurtlar Vadisi paylaşımı

İngiliz BAE Systems'ten açıklama: Heart Aerospace şirketi ile elektrikli uçaklar için yeni kararı!

Her şey değişebilir! Ünlü tahvil kralından karamsar öngörüsü: Öneri değerinde o öngörü açıklaması

Başakşehir-Kayaşehir metrosunun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye ayar

Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da müjdeyi duyuracak!
Aktüel İstanbul'da inşaat alanında çökme! 5 işçi göçük altında kaldı
Aktüel

İstanbul'da inşaat alanında çökme! 5 işçi göçük altında kaldı

Yeniakit Publisher
2023-04-09 00:36:00 -
İstanbul'da inşaat alanında çökme! 5 işçi göçük altında kaldı

İstanbul-Avcılar'daki şantiyede inşaat alanına beton dökümü sırasında meydana gelen çökmede göçük altında kalan 5 işçi kurtarıldı.

Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde bulunan şantiyedeki inşaat alanında beton dökme işlemi sırasında çökme oldu. İnşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.

Durumu fark eden şantiye çalışanları, müdahale ederek göçük altında kalan işçileri kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçilerden 2'si ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, şantiye alanına güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çökmenin olduğu inşaat alanındaki incelemeler devam ediyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23