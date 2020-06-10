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Aktüel

İstanbul'da iki mahalle ve çarşı bekçisi açığa alındı

İstanbul'da "dur" ihtarı yaptıktan sonra kaçmaya başlayan ve kovalamaca sonucu yakaladıkları yabancı uyruklu şahsa mevzuata aykırı şekilde üst araması yaptıkları ve tokat attıkları belirlenen iki gece bekçisi açığa alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:38:00 -
İstanbul'da iki mahalle ve çarşı bekçisi açığa alındı

Yabancı uyruklu kişiye tokat atıp mevzuata aykırı üst araması yaptıkları belirlenen iki gece bekçisi açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Dur ihtarına uymayıp kaçtı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan iki mahalle ve çarşı bekçisi, Tarlabaşı Bulvarı’nda şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişiye "dur" ihtarı yaptı.

Uyarı üzerine kaçan kişi, kovalamacanın ardından yakalanırken, üzerinde herhangi bir suç unsuru çıkmaması ve kimlik kontrolünde de aramasının bulunmaması sonucu serbest bırakıldı.

Bekçilerin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, görüntülerde iki bekçinin, yabancı uyruklu kişiye mevzuata aykırı şekilde üst araması yaptıklarının ve tokat attıklarının görülmesi üzerine bekçileri açığa alarak haklarında soruşturma başlattı.

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