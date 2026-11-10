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Gündem İstanbul’da iki köprüde çalışma alarmı! D-100’de gece saatlerinde şeritler kapanıyor
Gündem

İstanbul’da iki köprüde çalışma alarmı! D-100’de gece saatlerinde şeritler kapanıyor

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İstanbul’da iki köprüde çalışma alarmı! D-100’de gece saatlerinde şeritler kapanıyor

Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'ndeki çalışmalar kapsamında, bugünden itibaren Edirne istikameti 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak, araç geçişleri yan yoldan sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'nde montaj ve boyama çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, D-100 Edirne istikameti bugünden itibaren iki gün süreyle 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Araç geçişleri ise Edirne yönündeki yan yoldan sağlanacak.

Öte yandan Göztepe Köprüsü'nde yapılacak çalışmalar kapsamında, 14-22 Kasım tarihleri arasında D-100 kara yolunun her iki yöndeki sol şeritleri geçici olarak trafiğe kapatılacak.

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