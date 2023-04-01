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Yerel İstanbul'da iki kız çocuğu sokak ortasında birbirini bıçakladı
Yerel

İstanbul'da iki kız çocuğu sokak ortasında birbirini bıçakladı

Yeniakit Publisher
2023-04-01 16:10:00 -
İstanbul'da iki kız çocuğu sokak ortasında birbirini bıçakladı

İstanbul Bağcılar'da Rabia C. ile Tuana K. arasında sosyal medyada çıkan tartışma sokağa taştı. 17 yaşındaki iki çocuk sosyal medyada birbirlerine küfür etti. İkili daha sonra Bağcılar'da belirledikleri adreste buluştu. Sokak ortasında kavga etmeye çalışan ikili birbirlerini bıçakladı.

İstanbul Bağcılar'da Rabia C. ile Tuana K. arasında sosyal medyada çıkan tartışma sokağa taştı. 17 yaşındaki iki çocuk sosyal medyada birbirlerine küfür etti. İkili daha sonra Bağcılar'da belirledikleri adreste buluştu. Sokak ortasında kavga etmeye çalışan ikili birbirlerini bıçakladı.

Bağcılar Sancaktepe Mahallesi 913 Sokak'taki 26 Şubat Pazar günü saat 21.00 sıralarında yaşanan olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşlarındaki Rabia C. ve Tuana K. sosyal medyadaki birbirlerine küfür etti. İkili daha sonra belirledikleri adreste buluştu. İkili arasında kavga çıktı. Kavga, iki tarafında yakınlarını çağırması ile büyüdü. Olayda, Rabia C. darbedilerek kardeşi Abdullah C.(16) , omzundan bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga ekiplerin gelmesi ile son bulurken yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Olay sonrası Tuana K. , teyzesi Yasemin Ç., Emir Ç.(20), Mert Ç.(23) polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınanların serbest kaldığı öğrenilirken olay yerinden kaçan ve birçok suç kaydı bulunduğu tespit edilen Baran K.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Yaşanan kavga anı güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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