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İstanbul'da hız terörü! 299 kilometreyi gördü

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli’nde trafikteki araçların arasında tek tekerlek üzerinde yaklaşık 299 kilometre hıza ulaşan motosikletli maganda adeta terör estirdi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:41
İstanbul'da hız terörü! 299 kilometreyi gördü

E-5 Karayolu’nda da yine aynı şekilde giden motosikletlinin aşırı süratli bir şekilde araçların arasında zikzaklar çizerek geçmesi ölüme davetiye çıkarttı. İstanbul’da trafiğin en işlek noktalarında tek tekerlek üzerinde metrelerce giden ve aşırı süratli bir şekilde seyreden motosikletli magandaların terörüne bir yenisi daha eklendi. Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli Piyalepaşa istikametinde bir motosikletli maganda, trafikte giden araçların arasında motosikletiyle tek teker üzerinde metrelerce gitti. Hem kendi canını hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, tek tekerlek üzerinde 299 kilometre hıza ulaştı. Nefesleri kesen korku dolu o anları kask kamerasıyla kaydeden maganda bir de sosyal medyadan yayınladı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 09:41
  1. İstanbul
  2. trafik
  3. hız terörü
  4. trafik magandası

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