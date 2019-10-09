İstanbul'da hırsızlar dehşet saçtı! İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın, evine hırsızlık için giren şahıslar tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren şahıslar tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Ayrıntılar Geliyor...

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