İstanbul'da herkes aynı soruyu soruyor: Kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde dün kar yağışı başladı. Etkisini artıran kar, sabaha kadar her yeri bembeyaz yaptı.

Kar yağışının olduğu noktalarda soğuk havanın da etkili olması ile birlikte yollar buz pistine döndü. Sokaklar ve yollar buz pistine döndü.

Sabah saatlerinde araçları ile evden çıkmak isteyen vatandaşlar yokuşlarda zorluk çekti.

Salı günü yağış beklenmiyor

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün ve pazar günü de yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

"Bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın"

Dün İstanbulluları evlerinden çıkmamaları için uyaran Vali Ali Yerlikaya, ayrıca kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle dün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Yerlikaya bu sabah yaptığı son paylaşımda ise "Günaydın Hemşehrilerim. Günlerdir yaptığımız tüm uyarıları dikkate aldığınız, kurallara riayet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Meteorolojik verilerine göre #İstanbul'da bugün kuvvetli #kar yağışı bekleniyor. Lütfen bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadeleri yer aldı.