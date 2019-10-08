İstanbul'da hangi okullar boşaltılacak?

26 Eylül'de İstanbul'da yaşanan depreminin ardından İstanbul'da bazı okulların boşaltılması gündeme gelmişti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü deprem sonrası 6 ilçede 9 okulu daha boşaltma kararı aldı. İşte, tüm detaylar...

26 Eylül'de İstanbul'da peş peşe meydana gelen depremler İstanbul'da panik yaşanmasına yol açmıştı. Depremin ardından yapılan incelemeler sonucunda İstanbul'da bazı okullarda ağır ve hafif hasarlar tespit edildi. Tespit çalışmalarında 29 okulda hasar belirlendi ve bu okullar boşaltıldı. Söz konusu öğrenciler farklı okullara yönlendirildi.

6 ilçede 9 okul boşaltıldı

Benzer bir gelişme bugün bir kez daha yaşandı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 6 ilçede 9 okulun ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün boşaltılmasına karar verdi.

İstanbul'da hangi okullar boşaltıldı?

İstanbul'da boşaltılacak okullar;

BAĞCILAR: Gaziosmanpaşa İlkokulu

BAYRAMPAŞA: Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GÜNGÖREN: Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu

KÜÇÜKÇEKMECE: Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu

SİLİVRİ: Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu

Son dakika! İstanbul'da 9 okul boşaltılıyor