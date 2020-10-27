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Aktüel İstanbul'da gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonu
Aktüel

İstanbul'da gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, yabancılara ait gayrimenkulleri sahte belgeler düzenleyerek sattıkları iddia edilen biri kamu görevlisi 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Edirne ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:55:10 -
İstanbul'da gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yabancılara ait gayrimenkulleri sahte belgeler düzenleyerek sattıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 5'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Edirne ve Sakarya'da oturdukları tespit edilen biri kamu görevlisi 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin İstanbul'da özellikle Rum, Ermeni, Musevi, İtalyan ve Fransız gibi yabancılara ait, sahipleri yurt dışında olan veya vefat etmiş kişilerin gayrimenkullerini tespit ettikleri, sahipleri ve varislerinin kentteki bu mülklerinden haberdar olup olmadıklarını araştırdıkları öğrenildi.

Varisleri Türkiye'ye sık gelmiyorsa onlar adına yurt dışı noterlere ait sahte bir vekalet düzenledikleri ya da şahısları "öldü" şeklinde göstererek Türkiye'de bir varisi varmış gibi usulsüz şekilde gayrimenkul satışı gerçekleştirdikleri öne sürülen şüphelilerin, özellikle Beyoğlu, Fatih, Şişli ve Beşiktaş (Bebek) ilçelerindeki 20 gayrimenkul (ev, iş yeri ve arazi) satışından bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri ifade edildi.

Şüphelilerle ilgili "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem yürütülüyor.

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