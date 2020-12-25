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Gündem İstanbul'da feci kaza! İki kardeş ağır yaralandı
Gündem

İstanbul'da feci kaza! İki kardeş ağır yaralandı

İstanbul Zeytinburnu'nda iki kardeşin üzerinde olduğu motosiklet yol ayrımına çarpınca iki kardeş ağır şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 05:51:00 -
İstanbul'da feci kaza! İki kardeş ağır yaralandı

Kaza, Zeytinburnu'nda saat 01.45 sıralarında yaşandı. 41 SN 390 plakalı motosikleti kullanan Muhammet Dağlı (27) beraberindeki kardeşi Sümeyra Dağlı (25) ile Dumlupınar Caddesi'nde ilerlediği sırada kontrolü kaybetti.

Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet yol ayrımına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken, iki kardeş düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler bir yandan yaralıların yardımına koşarken bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de iki kardeşe ilk müdahalede bulundu. Yaralı kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İki kardeşin de sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin çalışması sonrası hurdaya dönen motosiklet yoldan kaldırıldı.

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