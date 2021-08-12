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Gündem İstanbul'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki otobüs alev aldı
Gündem

İstanbul'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki otobüs alev aldı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde seyir halindeki Özel Halk Otobüsü'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında büyük hasar gören otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 20:24:00 -
İstanbul'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki otobüs alev aldı

Beylikdüzü'nde yanan Özel Halk Otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, D-100 Beylikdüzü-Avcılar istikametinde yan yolda ilerlemekte olan 34 KR 0765 plakalı Özel Halk Otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek, yolcuları tahliye etti.

Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında büyük hasar gören otobüs kullanılamaz hale geldi.

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