İstanbul'da eş zamanlı PKK operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak İstanbul'da 10 ayrı adrese İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında Beyoğlu'nda bulunan bir binanın birinci katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Haseki Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.