İstanbul'da eş zamanlı operasyon! İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, haklarında arama kararı bulunan kişiler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı ilçelerinde, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait adreslere, eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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