İstanbul’da enflasyon arttı

Yıllık bazda ise perakende fiyatlar yüzde 14.07 ve toptan fiyatlar yüzde 17.43 yükseldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre perakende fiyatlar, kasımda bir önceki aya kıyasla gıdada yüzde 3.17, konutta yüzde 1.58, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1.34, ev eşyasında yüzde 0.79, sağlık ile kişisel bakımda yüzde 0.20 arttı. Toptan fiyatlar da kasımda bir önceki aya kıyasla kimyevi ürünlerde yüzde 6.26, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 4.19, gıda malzemelerinde yüzde 2.93 artış kaydetti.