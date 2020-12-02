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Ekonomi İstanbul’da enflasyon arttı
Ekonomi

İstanbul’da enflasyon arttı

İstanbul’da kasımda aylık bazda perakende fiyatlar yüzde 1.94 ve toptan fiyatlar yüzde 2.83 arttı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:44:00 -
İstanbul’da enflasyon arttı

Yıllık bazda ise perakende fiyatlar yüzde 14.07 ve toptan fiyatlar yüzde 17.43 yükseldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre perakende fiyatlar, kasımda bir önceki aya kıyasla gıdada yüzde 3.17, konutta yüzde 1.58, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1.34, ev eşyasında yüzde 0.79, sağlık ile kişisel bakımda yüzde 0.20 arttı. Toptan fiyatlar da kasımda bir önceki aya kıyasla kimyevi ürünlerde yüzde 6.26, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 4.19, gıda malzemelerinde yüzde 2.93 artış kaydetti.

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