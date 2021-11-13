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Yerel İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim
Yerel

İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim

İstanbul'da asayiş ekipleri Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli’de eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 02:24:00 -
İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli’de eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde mekanların belgeleri iş yeri evraklarının eksik olup olmadığı yönünde incelemelerde bulundu. Cihangir’de faaliyet gösteren iki mekana da ruhsatları olmadığından dolayı cezai işlemin uygulanacağı öğrenildi.

İş yerlerinin belgeleri ve evrakları incelendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Beşiktaş, Beyoğlu ve Kadıköy’de eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Mekanlara yönelik gerçekleştirilen denetimde iş yerlerinin belgeleri ve evrakları incelendi.

Beyoğlu - Cihangir - Kılıçali Paşa Mahallesi’nde hizmet veren iki işletmenin belgeleri incelendi. Denetimde mekanların ruhsatlarının olmadığı öğrenildi. Ruhsatı olmayan iki mekanın tutanakları polis ekipleri tarafından tutuldu.

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