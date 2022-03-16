  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul'da dev operasyon! 30 adrese baskın
Yerel

İstanbul'da dev operasyon! 30 adrese baskın

İstanbul'un Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 08:21:00 -
İstanbul'da dev operasyon! 30 adrese baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt'ta operasyon düzenlendi.

Adresleri önceden belirlenen 36 kişiye yönelik 3 ilçede 30 adrese baskın yapıldı. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra polis helikopteri de destek verdi. Operasyon sonucu, baskın yapılan adreslerde çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katı oldu. Eve giren polisler, içeride arama yaptı. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay