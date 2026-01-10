İstanbul'da dev derbi alarmı: M9 metro hattı kapatıldı, taraftarlar için özel güzergahlar belirlendi!

  • İSTANBUL
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugün saat 18.45'te oynanacak Süper Kupa Finali nedeniyle İstanbul'da ulaşım rotası değişti. Valilik kararıyla M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı saat 15.00’ten gece yarısına kadar hizmete kapatılırken, taraftarların stada ulaşımı için özel "ekspres" seferler devreye alındı.

İstanbul bugün dev bir heyecana ev sahipliği yapıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe 2025 Türkiye Süper Kupa Finali öncesinde, şehirde geniş güvenlik ve ulaşım önlemleri alındı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, bugün (10 Ocak Cumartesi) saat 15.00 ile 00.00 arasında genel kullanıma kapalı olacak. Metro hattının kapalı olduğu bölümlerde vatandaşlar için İETT otobüsleri destek verecek.

TARAFTARLAR İÇİN AYRI BULUŞMA NOKTALARI

Maç günü kaosu önlemek amacıyla taraftarların stada gidiş güzergahları takımlarına göre ayrıldı:

  • Galatasaray Taraftarı: M3 Bakırköy-Kayaşehir hattını kullanarak İkitelli Sanayi İstasyonu'nda toplanacak. Burada yapılacak bilet kontrolünün ardından M9 hattı üzerinden ekspres seferlerle stada aktarılacaklar.

  • Fenerbahçe Taraftarı: M9 hattının Ataköy ve Yenibosna istasyonlarını buluşma noktası olarak kullanacak. Bilet kontrolleri tamamlanan taraftarlar, yine bu istasyonlardan kalkacak özel seferlerle Olimpiyat Stadı'na ulaştırılacak.

Normal yolcular için Ataköy ve Ziya Gökalp istasyonları arasında İETT seferleri devam ederken, yetkililer biletli taraftarlar dışındaki vatandaşların bölgedeki yoğunluğu dikkate alarak alternatif yolları tercih etmelerini öneriyor.

