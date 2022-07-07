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Yerel İstanbul'da dehşet: Annesinin boğazını bıçakla kesti
Yerel

İstanbul'da dehşet: Annesinin boğazını bıçakla kesti

Fatih’te bir kadın, 81 yaşındaki annesini boğazını keserek vahşice öldürdü. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen kadın, annesinin cesedinin olduğu odada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 00:38:00 -
İstanbul'da dehşet: Annesinin boğazını bıçakla kesti

Fatih’te bir kadın, 81 yaşındaki annesini boğazını keserek vahşice öldürdü. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen kadın, annesinin cesedinin olduğu odada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesindeki bir apartmanın en üst katında yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ü.A.D. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle 81 yaşındaki annesi Nurten Üner’i boğazını keserek vahşice öldürdü. Evden sesler geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Annesini cesedinin başında yakalandı

Olay yerine gelerek eve giren polis ekipleri Nurten Üner’in cansız bedeniyle karşılaştı. Vahşice annesini öldüren Ü.A.D. ise olayın yaşandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden Nurten Üner’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Annesini öldüren Ü.A.D. ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

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