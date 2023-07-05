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Yerel İstanbul'da dehşet anları kamerada: Pusu kurulup göğsünden vuruldu
Yerel

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Pusu kurulup göğsünden vuruldu

Yeniakit Publisher
2023-07-05 10:40:00 -
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Pusu kurulup göğsünden vuruldu

Kağıthane'de motosikletle seyreden bir genç, pusu kurup önünü kesen kasklı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşananlar kameralara yansırken, göğsünden 3 kurşunla vurularak ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kağıthane'de motosikletle seyreden bir genç, pusu kurup önünü kesen kasklı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşananlar kameralara yansırken, göğsünden 3 kurşunla vurularak ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, önceki gün saat 17.15 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü plakasız bir motosikletle cadde üzerinde seyreden Murat Demirok'un önü, kasklı bir şahıs tarafından kesildi. İkili arasında yaşanan arbedede saldırgan şahıs, silahını çekerek Demirok'a kurşun yağdırdı. Göğsünden 3 kurşunla ağır yaralanan Demirok, can havliyle kaçmaya başladıktan birkaç metre sonra yere yığıldı. Sesleri duyan vatandaşlar yere yığılan gencin yanına gelerek ona müdahale etti.

Acıdan çırpınan yaralıya vatandaşlar müdahale etti
Gencin yerde çırpındığı o dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, vurulan genç can havliyle kaçıyor. Bir süre sonra yere düşen gencin yanına iki vatandaş geliyor. Vatandaşlar yerde acıdan çırpınan genci durdurmaya çalışıyor.

Göğsünden 3 kurşunla vuruldu
Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan adamın yoğun bakımda tedavi gördüğü ve hayati tehlikeyi atlaması üzerine normal servise alındığı bilgisine ulaşıldı. Yaralı Murat Demirok'un emniyette “uyuşturucu madde ticareti”, “taksirle yaralama” ve “kasten yaralama” suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Saldırganın kaçtığı aracın sahibi gözaltında
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise saldırganın olaydan sonra bir otomobile binerek kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda araç sahibi Ali Haydar T. gözaltına alındı. Emniyette “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefeti” ve “terör örgütüne üye olma” suçlarından kaydı bulunan şahsın ifadesinin alındığı öğrenildi. Saldırganı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

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