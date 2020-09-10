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Aktüel İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

Eylem hazırlığındaki şüpheli B.C.'nin, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile irtibatlı ve Özden ile aynı operasyonda yakalanan H.C.'nin oğlu olduğu öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:41:32 -
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli B.C. tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında düzenlediği son operasyonda, eylem hazırlığında olduğu belirlenen B.C.'yi gözaltına aldı.

"Terör örgütü üyeliği" suçundan aranan ve geçmiş dönemlerde çok sayıda DEAŞ üyesini yasa dışı şekilde Suriye’ye çıkardığı ve yurda soktuğu tespit edilen şüpheli B.C. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile irtibatlı ve Özden ile aynı operasyonda yakalanan H.C.'nin de oğlu olduğu öğrenildi.

- DEAŞ’ın sözde emiriminin yakalanması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda son iki haftada birçok ilde düzenlenen operasyonlarda sözde emir Mahmut Özden ve Özden'den eylem talimatı alan teröristlerin de arasında bulunduğu 13 kişi yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Ayrıca, sözde emir Özden ve baba H.C.'nin cezaevinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirilmişti.


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