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İstanbul'da DEAŞ'a darbe... 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

11 Eylül 2018 Salı 09:19
İstanbul'da DEAŞ'a darbe... 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile iltisaklı faaliyetlerinden dolayı hapis cezası alan kişilerin çatışma bölgelerine geçişleri için sahte kimlik temin etmeye çalıştığı, örgüte yeni eleman kazandırma arayışında olduğu ve cezaevindeki DEAŞ üyelerinin ailelerine yardım faaliyeti yürüttüğü belirlenen bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin Sultanbeyli'de maddi yardım topladıklarını, örgüt propagandası yaptıklarını ve sık sık telefon hattı değiştirip internet tabanlı uygulama kullandıklarını tespit etti.

Elde edilen bulgular doğrultusunda düzenlenen operasyonda, S.K, M.E, S.Y.B, E.A, B.A.U, M.S. ve M.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 09:19
  1. İstanbul
  2. DAEŞ örgütü
  3. operasyon
  4. istanbul

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