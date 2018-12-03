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İstanbul'da çok sayıda suikast silahı ele geçirildi

İstanbul'da Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ABD'den gönderildiği tespit edilen 48 adet suikast silahı ele geçirildi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:35
İstanbul'da çok sayıda suikast silahı ele geçirildi

İstanbul'da Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda 4 ayrı kargoda 48 adet suikast silahı ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü'nde yapılan denetimler sırasında riskli görülen bir kargoyu fiziki aramaya aldı. "CNC Torna Tezgahı Parçaları" olarak beyan edilen posta önce X-Ray taramasından sonra fiziki aramaya yönlendirildi. Yapılan aramada paketin içerisinde makine parçalarının arasında zulalanmış şekilde 24 adet silah üst mekanizması, aksam ve parçaları tespit edildi.

Binlerce kargo incelendi

Ele geçirilen silahların geri kalan parçalarının tespit edilmesi için gümrük muhafaza ekipleri İstanbul'da on binlerce kargoyu mercek altına aldı. Üç gün sonra yine İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü'nde farklı bir kişiye gelen şüpheli bir paket daha incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde makine parçası olarak beyan edilen kargonun içerisinde 8 adet silah mekanizması olduğu tespit edildi. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, aynı şekilde 2 farklı kargoda daha 16 adet silah mekanizması ile silahlara ait şarjör ele geçirdi.

Silahların ABD'den kargolandığı tespit edildi

Yapılan incelemeler neticesinde alıcı ve göndericinin yakalanmamak için kamuoyunca suikast silahı olarak bilinen tabancaları parçalara ayırdığı, parçaların ABD'den farklı günlerde, farklı paketlerde, farklı gönderici ve alıcılar adına kargolandığı ortaya çıktı. Ele geçirilen toplam 48 adet suikast silahı mekanizmaları ve aksamlarının alıcıları tespit edilerek altı farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütleri ile bağlantıları araştırılıyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:35
  1. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Kaçakçılıkla Mücadele
  4. Ticaret Bakanlığı
  5. Gümrük Bakanlığı
  6. Istanbul
  7. İstanbul
  8. Amerika
  9. ABD

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